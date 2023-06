Slowdive: il video di “Kisses”, girato a Napoli

Everything is Alive esce il 1° settembre per Dead Oceans. Il disco è stato registrato tra l’inverno del 2020 e l’inizio del 2022 con Shawn Everett (The War On Drugs, Alvvays, SZA) al missaggio di sei degli otto brani.

Il video di “Kisses”, un pezzo con cui tutti i fan della band si connetteranno, è stato girato dal regista Noel Paul a Napoli (siamo in giro in motorino, un po’ a tutte le ore del giorno e della notte, e il cast è molto particolare).

Gli Slowdive presenteranno in anteprima il nuovo album al pubblico italiano l’11 agosto, come headliner dell’Ypsigrock Festival in Sicilia.