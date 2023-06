Oxbow: il video di “Dead Head” dall’imminente Love’s Holiday

“I’ve always been chagrined that no one understood that our songs were love songs” (Eugene Robinson, Oxbow)

Eugene e soci stanno per uscire per Ipecac il 21 luglio con Love’s Holiday. “Dead Head”, il cui video cita “La signora di Shangai” di Welles, è il terzo estratto dal disco, dopo “1000 Hours” e “Icy White & Crystalline”. Niente date italiane, purtroppo, anche se gli Oxbow prenderanno un aereo da San Francisco per portare in Europa il loro noiserock sui generis.