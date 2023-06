To Tape 06 x 34 – Il cuore jazz di Seattle in Jackson Street

Seattle è una città che non dorme mai, un trend che in realtà è molto americano, quantomeno nei grandi centri urbani e di affari. Lì si fattura (altro che Milano), si produce e si crepa anche, inevitabilmente. Città sulla costa del Pacifico, ha con sé la tradizione e cultura dei nativi d’America ma allo stesso tempo è molto all’avanguardia, con una mentalità votata all’ecosostenibilità, ma anche famosa per aver dato i natali al Grunge ed essere polo di amministrazione di importanti multinazionali.

Dal Jazz al Grunge a Kassa Overall

Kassa Overall è newyorkese di adozione ma nasce a Seattle, il suo ultimo disco Animals, la cui uscita coincide con il suo ingresso nella Warp Records, è un manifesto contro le aberrazioni del comportamento umano ed è un disco pieno di domande, sulla libertà, sul concetto di umanità e riguardo a cosa pensa Kassa del concerto di razza. È un batterista Jazz (per chi seguisse questo programma da poco) che all’inizio della sua carriera si esibisce in uno Starbucks di Seattle (il primo della storia) all’angolo tra la 23esima e Jackson Street – cui è dedicato anche un festival. L’incrocio prende anche il nome di “Posse’s on Broadway” come canta Sir Mix-a-Lot, ed è a pochi isolati dalla casa d’infanzia di Jimi Hendrix. Abbiamo raccontato un po’ della storia di una della strade più famose per il Jazz, ma qui potete approfondire.

Four Flies loves 45

Continua la pubblicazione di 45 giri ad opera della Four Flies Records dedicata ai rare groove italiani con le due ultime uscite, Paolo Ormi e Alessandro Alessandroni, e quella che si prende cura dei Dj con una serie di dischi del passato rivisti e rivisitati da produttori contemporanei. Ma c’è anche spazio per un esordio con l’arrivo delle Zetas, duo al femminile di Rap prodotto da Tonico70.

Cosa succede in casa Irma Records

L’ultima parte poi è dedicata alle ultime (e non ultime) uscite della storica etichetta Irma Records che dalla fine degli anni 80 si occupa di Jazz e Soul in varie forme e stili, dai produttori alle band ai solisti. Troviamo qualche esordio e un paio di dischi degli ultimi mesi che è sempre bene tenere a mente.

Buon ascolto.

