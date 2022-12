Rotten Sound: in ascolto “Sharing” dall’imminente Apocalypse

La band finlandese non ha bisogno di presentazioni su di un sito che copre metal estremo. Pubblicherà Apocalypse il 31 marzo 2023 per Season Of Mist.

Nelle loro parole, diffuse da Season Of Mist, “Sharing” è un pezzo sul fatto che chi ha il potere oggi, nonostante il mondo sia in subbuglio, offre solo soluzioni cosmetiche a quelli che sentono di dover migliorare la loro immagine pubblica. Pare si tratti di uno dei pezzi più veloci del disco, al netto della pesantezza finale.

Tracklist

01. Pacify (0:42)

02. Equality (0:46)

03. Sharing (1:46)

04. Apocalypse (1:05)

05. Suburban Bliss (1:41)

06. Renewables (0:55)

07. Newsflash (1:21)

08. Digital Bliss (1:17)

09. True and False (0:19)

10. Denialist (1:46)

11. Nothingness (0:28)

12. Fight Back (1:04)

13. Patriots (1:15)

14. Ownership (0:47)

15. Science (0:49)

16. Empowered (1:57)

17. Breach (1:20)

18. Inflation (1:24)