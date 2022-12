Amenra: il video per “Black Crow Blues” (cover di Townes Van Zandt)

Si sa da anni che tutto il giro Neurot ha un rapporto profondo con il lavoro di Townes Van Zandt (basta leggere le nostre interviste a Von Till e Kelly). “Black Crow Blues” si trova nel terzo album-tributo (a cura di Neurot e My Proud Mountain) a Townes Van Zandt, che oltre agli Amenra vede Cave In e Marissa Nadler confrontarsi col cantautore americano. La presenza di questo gruppo belga, ovviamente, è testimonianza, come sottolinea il chitarrista Lennart Bossu, dell’universalità di Van Zandt.

Songs Of Townes Van Zandt Vol. III by Amenra, Cave In, Marissa Nadler