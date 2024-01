Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

PANGEA 254 BEST OF 2023

KASSA OVERALL, Going Up (feat. Lil B, Shabazz Palaces & Francis And The Lights), Animals (Warp Records)

DANNY BROWN, Down Wit It, Quaranta (Warp Records)

ALGIERS, Cold World (feat. Nadah El Shazly), Shook (Matador)

3PHAZ, Shoulder Dance, Ends Meet (Souk Records)

SANTA MUERTE, Laberinto, Eslabón EP (Hyperdub)

OVERMONO, Calling Out, Good Lies (XL Recordings)

ONEOHTRIX POINT NEVER, Memories Of Music, Again (Warp Records)

NATURAL INFORMATION SOCIETY, Gravity, Since Time Is Gravity (Aguirre / Eremite)

ALL HANDS_MAKE LIGHT, We Live On A Fucking Planet And Baby That’s The Sun, Darling The Dawn (Constellation Records)

LIFEGUARD, 17-18 Lovesong, Crowd Can Talk / Dressed in Trenches (Matador)

BUCK MEEK, Mood Ring, Haunted Mountain (4AD)

SAMPHA, Only, Lahai (Young)

TIRZAH, Promises, trip9love…? (Domino)

REPTILIAN EXPO, lode al nodo (feat. Kaili), Cunti (Artetetra)

MEITEI, Heiwa, Kofū III (Kitchen Label)

SIMONE SIMS LONGO, Babele, Paesaggi integrati (Esc.rec.)

HERMETIC BROTHERHOOD OF LUX-OR, Sea Of Ohrot, OHR (Trasponsonic)

LORIS CERICOLA, Sonic Flowers, Memory Hole (Weird Tapes Rekords)

AKANE, Son, Night-Time Birds (Keroxen)

REFREE, La radio en la cocina, el espacio entre (tak:til / Glitterbeat)

STEFANO PILIA & VALERIO TRICOLI, Cantor Park (excerpt), Cantor Park (Improved Sequence)

RIEPILOGO COMPLETO BEST OF 2023

3PHAZ, Ends Meet (Souk Records)

AKANE, Night-Time Birds (Keroxen)

ALGIERS, Shook (Matador Records)

ALL HANDS_MAKE LIGHT, Darling The Dawn (Constellation Records)

BUCK MEEK, Haunted Mountain (4AD)

CLIMAX GOLDEN TWINS, s/t (Fire Breathing Turtle)

DANNY BROWN, Quaranta (Warp Records)

HERMETIC BROTHERHOOD OF LUX-OR, OHR (Trasponsonic)

KASSA OVERALL, Animals (Warp Records)

KŒNIG, 1 Above Minus Underground (Ventil Records)

LIFEGUARD, Crowd Can Talk / Dressed in Trenches (Matador)

LILA TIRANDO A VIOLETA & SIN MALDITA, Accela EP (Hyperdub)

LORIS CERICOLA, Memory Hole (Weird Tapes Rekords)

MANONGO MUJICA, Ritual sonoro para ruinas circulares (Buh Records)

MEITEI, Kofū III (Kitchen Label)

NATURAL INFORMATION SOCIETY, Since Time Is Gravity (Aguirre / Eremite)

THE NECKS, Travel (Northern Spy)

ONEOHTRIX POINT NEVER, Again (Warp Records)

OVERMONO, Good Lies (XL Recordings)

REFREE, el espacio entre (tak:til / Glitterbeat)

REPTILIAN EXPO, Cunti (Artetetra)

SAMPHA, Lahai (Young)

SANTA MUERTE, Eslabón EP (Hyperdub)

SIMONE SIMS LONGO, Paesaggi integrati (Esc.rec.)

STEFANO PILIA & VALERIO TRICOLI, Cantor Park (Improved Sequence)

TIRZAH, trip9love…? (Domino)

RISTAMPE

A.R. KANE, A.R. Kive (A.R. Kane 1988-1989) (Rocket Girl)

ART ENSEMBLE OF CHICAGO, Les Stances à Sophie (Pathé / play loud! Productions)

THE BLACK DOG, Spanners (Warp)

DIZZEE RASCAL, Boy In Da Corner (20th Anniversary Edition) (XL Recordings)

JON HASSELL, Psychogeography (Ndeya)

PALE SAINTS, In Ribbons (30th Anniversary Expanded Edition) (4AD)

SIX FINGER SATELLITE, The Pigeon Is The Most Popular Bird (Sub Pop)

SPEEDY J, Ginger (Warp Records)

TECHNO ANIMAL, Re-Entry (Relapse Records)

TRANSLLUSION, The Opening Of The Cerebral Gate (Tresor)