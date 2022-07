Noise Is For Heroes #58

Puntata dedicata in parte alla nuova raccolta di A Flooded Need con SEC_ e il suo mare magnum di rumore, Eks in compagnia del rapper Sensational, il francese c_c (che ci piace tanto tanto), quei mattacchioni di Kinlaw e Franco Franco e altro ancora dalle pagine del vostro webzine preferito.

Playlist

Total Allergic Reaction – Kinlaw & Franco Franco

Streghe – Loia

Necrobionics – Undeath

Love – SEC_

Maelstrom Of Consciousness – Sadistic Ritual

Cold Medicine – Haunted Horses

Once – Haptic

Ain’t No Turning Back – Wet Tuna

Swerve On It – Eks (feat. Sensational)

I Am Already Far Away – Francesco Lurgo

Shifting Gears – The Detroit Escalator Company

Monotonous Particles – c_c