AA.VV., Tedium

La noia rischia di essere una delle esperienze più eccitanti che ci capiti di provare, un lusso sfrenato per l’uomo contemporaneo, iperconnesso, oberato e sovraccarico. Alla noia, anzi, per essere più precisi, al tedio, che ne è la sua variante profonda, dolorosa e, per così dire, esistenziale, è dedicata questa bella raccolta messa su dalla napoletana A Flooded Need: non immaginatevi bordoni da venti minuti o ambient session dai tempi biblici, anzi, ci troviamo davanti a 23 brani la cui durata media si conforma a quella di un normale pezzo pop e i cui linguaggi presentano una varietà notevole.

La raccolta si districa fra nomi poco o per nulla conosciuti (Bidimensional Gangsta con la sua footwork spastica, lo smerigliare pallido e assorto di GOLPESAR, le presenze inquietanti di Talpah, un MIIN—AMOR chopped, screwed ma anche tanto tanto disturbato, solo per citarne qualcuno), nomi noti (un Everest Magma raramente così in tiro o i sempre eccellenti e-cor ensemble, tutti schegge e spuntoni elettronici), presenze consuete dell’underground partenopeo (Eks alias Guido Marziale, che ha curato in prima persona il progetto, Nocturnerror ossia Carmine Laurenza, cofondatore della label, e SEC_) e partecipazioni internazionali, per quanto di nicchia: i German Army con il loro post-industrial da giungla tropicale, Dj Die Soon (giapponese, il suo ultimo disco assieme al rapper tunisino Cheb Terro è la cosa più bella sentita quest’anno, se mi viene voglia proverò un giorno a raccontarvela…), il francese c_c (le sue ritmiche cumuliformi sono forse la vetta della raccolta), Kinlaw assieme al “nostro” Franco Franco (il suono ciccione dell’uno assieme al flow balzano dell’altro sono gli ingredienti di un hip hop malato che sta trovando sempre più estimatori nel giro).

Disponibile solo in digitale, Tedium è una compilation che parla di noia, che forse parla alla noia ma non annoia, anzi, nel saltabeccare da uno stile all’altro offre più e più frangenti di estrema goduria: 23 brani e 23 buoni motivi perché A Flooded Need diventi la vostra prossima etichetta italiana preferita.