Noise Attack! – 9/5/22

Spazio ai cileni Suppression e al loro death metal vecchia scuola approdato su Unspeakable Axe records. A rappresentare l’Italia vi segnaliamo invece i Tenia, che si affiancano alle nostre vecchie conoscenze No More Lies e Straight Opposition per una tripletta che toglie fiato a metà puntata.

Playlist

TUIEF’S HAND, “Sentenced To Life”

THE SAME MISTAKE, “Misery”

NEVER HAD IT, “Time Will Tell”

SUPPRESSION, “Monochromatic Chambers”

PALE GAZE, “Butchered Into Cosmic Hell”

XCELERATE, “Braindead” / “Life’s A Risk”

THE FLEX, “Inferno”

NO MORE LIES, “La Tua Città”

STRAIGHT OPPOSITION, “The Next Revolution”

TENIA, “La Vita Davanti”

THE PATH, “Better Birds”

GONE WRONG, “Closing Doors”

CHAOTIAN, “Into Megatopheth”