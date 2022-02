Noise Attack! – 7/2/22

Menzione doverosa per due nomi italiani, che non hanno certo bisogno di presentazioni: i Dysmorfic con la nuovissima “Movement I” e i Rake-Off con il disco Observing Madness su cui ci siamo già soffermati.

Per gli stranieri, vi suggeriamo invece di recuperare gli Statement Of Pride, usciti per la From Within Records. Qui la puntata.

Playlist

GORED EMBRACE, “Neurological Deception”

GRAVE BOMB, “Eaters Of The Dead”

FLESH CRUSHER, “Putrefaction Prevails”

DYSMORFIC, “Movement I”

BRAT, “Bitch Muscle”

FINAL FORM, “Truth And Annihilation”

STATEMENT OF PRIDE, “Once Again”

MOMENT OF TRUTH, “A Call Beyond”

NO SOULS SAVED, “Behold” / “Enter My Society”

RAKE-OFF, “Push Me Down”

UNEMBALMED, “Soultaker”

MALEFIC THRONE, “Deciding The Heirarchy”