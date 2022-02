Noise Is For Heroes #49

Pop di una certa caratura con FKA Twigs assieme alla new sensation Pa Salieu, l’Italia che suona bene di Go Dugong e Mai Mai Mai, il fascino di Maurice Louca, il nuovo, chiacchierato, Burial e il consigliatissimo Thedaysareblood: questo e altro ancora nella puntata numero 49 di Noise Is For Heroes.

Playlist

Wide Lawn, Narrow Mind – Deaf Club

Randagio – Go Dugong (feat. Mai Mai Mai)

Shadow Paradise – Burial

Adapting To The Abilene Paradox – Thedaysareblood

Higamah (Hirudinea) – Maurice Louca

The Tower – Lawrence English

Dust Particles – Deison

Ancient And Modern – Jonny Greenwood

Neon Star – Throe

Special Olympics – Engine Kid

Honda – FKA Twigs (feat. Pa Salieu)