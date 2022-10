Noise Attack! – 10/10/22

Anche questa settimana vi offriamo una playlist per scapocciare come non ci fosse un domani: i nomi caldi della festa sono Raw Breed, tra la Boston anni Ottanta e hc crust, e Sector da Chicago.

Playlist

SOUCERER, “The Burden Is Us”

CONDITION 1, “Alone In This Place”

SLUG, “Axe” / “Bleed”

SECTOR, “Incinerate”

PROWL, “Left Alone”

RAW BREED, “Salvation” / “G.D.K.”

BE ALL END ALL, “Spoken”

EXCIDE, “Uncoil”

VACUOUS, “Matriarchal Blood”

DEAD VOID, “The Entrails Of Chaos”

BRUTAL TRUTH, “Ill Neglect”