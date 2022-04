LOUD! – “The Sound of Philip Jeck”, 07.04.2022

Philip Jeck (1952–2022) realizzava la sua musica con ogni tipo di giradischi, apparecchi ai quali regalava una seconda vita come strumenti. Inevitabile l’omaggio di Loud! Radio.

Playlist

Various excepts from the following records

PHILIP JECK – Vinyl Coda I-III (Intermedium records, Intermedium rec. 002, 2000)

PHILIP JECK – Loopholes (Touch – TO:26, 1995)

PHILIP JECK – Stoke (Touch – TO:56, 2002)

PHILIP JECK – An Ark For The Listener (Touch – TO:81, 2010)

PHILIP JECK – 7 (Touch – TO:57, 2003)

PHILIP JECK – Cardinal (Touch – TO:98v, 2015)