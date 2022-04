To Tape 05×25 + To Tape 05×26 + To Tape 05×27

La ristampa di S.P.A.C.E. dei CALIBRO 35, il documentario Summer Of Soul fresco di Oscar, Broken Beat, in mezzo tante novità discografiche e un paio di bei remix per i vostri DJ Set. Qui la puntata.

L’intervista a Luca De Gennaro per parlare del suo ultimo libro “Pop Life, 1982-1986. I cinque anni d’oro della musica”, il nuovo mixtape di Pazz Music Bureau in regalo per noi, l’ultimo So’ Sample dedicato a Marvin Gaye e le novità discografiche.

Puntata 27. La prima parte dedicata al nuovo disco di Tanika Charles, al numero 43 di Van Morrison e al fermento intorno al debutto delle Wet Leg. Poi una carrellata di novità italiane che fanno rivivere la tradizione dei grandi autori nostrani e qualche grande disco del passato.