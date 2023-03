Let’s Panic Later 72 e 73: dai Duet Emmo alla Touch

Traendo ispirazione dalla recente ristampa della Mute Records dell’unico disco dei Duet Emmo, per la puntata No. 72 Let’s Panic Later ritorna su un argomento già una volta trattato nei primi episodi di alcuni anni fa: la produzione solista e i diversi progetti paralleli di Bruce Gilbert e Graham Lewis, entrambi parte della prima formazione del gruppo inglese Wire. Nel periodo 1980-1984, durante una fase in cui come Wire non erano attivi, Gilbert e Lewis diedero vita a numerosi progetti dai nomi più disparati (Dome, Duet Emmo, Cupol, P’O…), sia in duo, sia insieme ad altri artisti. Data la natura decisamente più “sperimentale” di questi progetti, ai tempi ricevettero da stampa e pubblico molta meno attenzione rispetto a quanta veniva rivolta al loro gruppo principale o a quanta secondo noi avrebbero meritato. Nella puntata 72, in aggiunta ai citati Dome e Duet Emmo, lo sguardo si sposta anche su altre collaborazioni dei due dello stesso periodo, con altri artisti a loro affini.

La puntata No. 73 è dedicata agli inizi della Touch di Jon Wozencroft e Mike Harding. Dal 1980 al 1985 la Touch pubblicò una serie di compilation su cassetta incentrate sulla scena musicale new wave e sperimentale dei primi anni Ottanta (sia inglesi, sia americani).

Tracklist Let’s Panic Later Part 72

01. Or So It Seems – Duet Emmo

02. And Then… – Dome

03. The Whispered Year – A.C. Marias

04. Silent Towns – 41 Degrees

05. Loneliness – Minimal Man

06. By Air or By Sea – Desmond Simmons

07. Fish 1 – Colin Newman

08. Manual Dexterity – Fad Gadget

09. Controversial Subject – The The

10. Time Again For the Golden Sunset – Matt Johnson

11. Bring on the Dirt – Ear/Trumpet

12. Angel Food – Bruce Gilbert

13. So – A.C. Marias

14. MZUI (Extract) – Gilbert, Lewis & Mills

Tracklist Let’s Panic Later Part 73

01. Theme for an American TV Show – The Residents

02. Extracting the Re-Re – Renaldo & The Loaf

03. King is White – Simple Minds

04. Shelved Dreams – Tuxedomoon

05. Day and Night – No Artist

06. Snowdrops – General Strike

07. She Said Go Go Go – Minny Pops

08. Too Much is not Enough – Last Few Days

09. However, Ornever – Matador!

10. My Other Body – General Strike

11. The Quiet Man 3 – John Foxx

12. From This Prospect – A Primary Industry

13. Si-Femir-Ogrido – A Certain Ratio

14. Body Count – Nocturnal Emissions

15. Wash – Simon Fisher Turner