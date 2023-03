Dødheimsgard: Black Medium Current esce il 14 aprile su Peaceville

I Dødheimsgard, con calma, arrivano al sesto album: Black Medium Current, programmato per il 14 aprile su Peaceville. Artwork spaziale firmato da Łukasz Jaszak.

Black Medium Current è stato registrato tra 2021 e 2022 e prodotto dal fondatore, il chitarrista Yusaf Parvez (Vicotnik). Vuole proseguire la strada aperta dal suo vastissimo predecessore A Umbra Omega otto anni fa.

I temi ricorrenti del disco sono l’autenticità e il libero arbitrio (in opposizione al determinismo), oltre che la responsabilità che deriva dal possedere un libero arbitrio.

La band ha anche pubblicato un brevissimo teaser del disco.

Tracklist

01. Et Smelter [10:19]

02. Tankespinnerens Smerte

03. Interstellar Nexus [08:01]

04. It Does Not Follow [08:24]

05. Voyager [01:46]

06. Halow [09:37]

07. Det Tomme Kalde Morke [07:35]

08. Abyss Perihelion Transit [10:59]

09. Requiem Aeternum [05:13]