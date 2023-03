Ky (Constellation): in ascolto “Dragons” dall’imminente Power Is The Pharmacy

Power Is The Pharmacy è il primo disco a nome Ky di Ky Brooks. Esce per Constellation il 12 maggio: Constellation spiega a chi non la conosce che Ky Brooks è una figura chiave per la scena di Montréal di cui l’etichetta stessa è espressione: cantante del trio noise-punk Lungbutter, fondatrice di un posto DIY come La Plante, fonica/ingegnere del suono. Power Is The Pharmacy sarebbe “outsider artpunk”, che parla secondo Brooks di sofferenza, morte, lutti, paura della perdita, anche della perdita dei sogni, della giovinezza, della gente, dei posti per il pubblico, e alla fin fine di se stessi.

In ascolto per ora abbiamo “Dragons”.