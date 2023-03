Swans: il lyric video di “Paradise Is Mine”

Gli Swans suoneranno in Italia, a Bologna (Teatro Duse), il 29 maggio. All’incirca un mese dopo, per Mute, uscirà il loro nuovo disco, The Beggar. Il sedicesimo. Micheal Gira lo ha scritto con vari componenti vecchi e nuovi degli Swans e degli Angels Of Light, ospitando anche Ben Frost. The Beggar scaturisce dall’attesa della fine della pandemia (con i tour per Leaving Meaning cancellati) e dalla consapevolezza che queste per Gira potrebbero essere le ultime canzoni.

CD1

The Parasite

Paradise Is Mine

Los Angeles: City of Death

Michael is Done

Unforming

The Beggar

No More Of This

Ebbing

Why Can’t I Have What I Want Any Time That I Want?

CD2

The Beggar Lover (Three)

The Memorious