I dischi di Neu Radio: Nosaj Thing, Sylvie e la compila Rhythm Section

Nuova tornata di consigli dalla Nuova Emittente Urbana.

Laurent Fantoni, All Tomorrow’s Archives > NOSAJ THING, Continua (LuckyMe, 2022)

Continua by Nosaj Thing

Uno dei piaceri del diventare vecchio è che puoi avere una panoramica dell’evoluzione di artisti che hai seguito tutta la tua vita. Nosaj Thing è uno dei primi che ho scoperto, nel 2008, quando apparteneva alla scena di Los Angeles di fine anni 2000, e adesso, 14 anni dopo, lui è al quinto album ed è a sé stante, non più legato a una o a un’altra scena. Le cose sono cambiate, ma – come può succedere – con questo nuovo album è un po’ tornato indietro quanto a ispirazione/mood/stili, senza però buttare via tutto quello che ha guadagnato nel frattempo. Il risultato è un album superbello che cavalca downtempo, rap, sound design e dance music, senza perdere il desiderio di muoversi avanti.

Federico Ferrari, Sunspots > SYLVIE, Sylvie (Full Time Hobby, 2022)

Sylvie (2022) by Sylvie

Sylvie è il progetto di Ben Schwab, nativo della California meridionale.

In una piccola città dell’Ohio a 2000 miglia da casa ha rinvenuto una scatola di cassette del 1975 della vecchia band di suo padre, i Mad Anthony, registrazioni – o “Sylvies” come le avrebbe affettuosamente chiamate Ben in seguito – realizzate dal padre per cercare un contratto discografico, senza successo. Il ritrovamento ha ispirato Ben Schwab questo disco, un capolavoro di folk rock californiano influenzato profondamente dalla scena di Laurel Canyon degli anni Settanta.

Ben Schwab ha suonato con i Golden Daze e con Drugdealer. Tra gli ospiti di questo progetto chiamato Sylvie troviamo anche Marina Allen.

Sylvie è a mio parere uno dei dischi migliori usciti nel 2033.

Niso, Zero Waste > AA.VV., SHOUTS 2022 (Rhythm Section International, 2022)

SHOUTS 2022 by Various Artists

SHOUTS 2022 è l’ultimissima compilation stilata dall’etichetta inglese Rhythm Section, uscita lo scorso 2 dicembre. Pubblicata in occasione del quinto compleanno della label, presenta ben 29 tracce selezionate nel corso del 2022, con protagonisti alcuni degli artisti più promettenti del panorama underground internazionale.

Spaziando dal broken beat all’hip hop, dalla house al neo soul, seguendo un fil rouge di sonorità elettroniche e con tanto, tantissimo groove, la compilation rappresenta al meglio i 5 anni di attività di una delle realtà indipendenti più influenti nel panorama internazionale, vero emblema del sound made in UK.

SHOUTS 2022 è disponibile digitalmente su tutte le piattaforme di streaming, mentre su Bandcamp è acquistabile sia in formato digitale che fisico (sotto forma di audiocassetta), con possibilità di comprare, in aggiunta, una t-shirt super cool stampata esclusivamente in occasione dell’uscita del disco.