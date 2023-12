kariti: il video di “SON (COH)” dall’imminente Dheghom

Dheghom, secondo disco di kariti (qui potete leggere che pensiamo del primo), esce il 2 febbraio 2024 per Lay Bare Recordings.

Dheghom (mix di Lorenzo della Rovere e mastering di Lorenzo Stecconi) espande il sound “ambient folk” del progetto: chitarre elettriche, ma anche synth, piano, archi, un pezzo con basso e batteria, senza dimenticare un duetto con Dorthia Cottrell (Windhand) e la presenza di Marco/Grime in tre pezzi.

“Son” significa “figlio” in inglese, ma anche “sogno” in russo (lingua madre di kariti). “Son” parla di un legame indistruttibile, che prosegue in sogno quando finisce nella realtà. Questo pezzo è la seconda anticipazione di Dheghom. Qui sotto mettiamo anche la prima, “A Mare Called Night”.