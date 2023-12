Mr Henry – Necessary Evil

Necessary Evil, il male necessario, non poteva partire che così, calda, calma e tranquilla, la voce di Enrico come la lingua di un serpente. Siamo nel western più crepuscolare, cotto dal sole, che ci lascia condurre le nostre vite secondo un necessario nascondersi. Ciò comporta sacrifici, maschere, ricerca di valvole di sfogo e di attimi di sincerità. Forse questo fa Mr Henry con la sua chitarra e i suoi armamenti, vestendosi di panni non suoi e caricando la voce diventa ciò che al mondo meno interessa, diventa altro e si trasforma in spire di suono scaldato sulle corde e battuto sui tasti di una murder ballad che sembra quella delle nostre anime dal lunedì mattina al venerdì sera. Con Necessary Evil capiamo che il percorso durante 2023 e 2024 in sua compagnia non sarà una passeggiata, nessuno svago, bensì uno specchio, un dialogo con noi stessi ed una musica che riesce ad esacerbare fallimenti, crisi e percorsi.

The tasks,

the masks

that you’re not aware of

are breaking slowly your back bone.

Hiding from the world

like little girls on a tree

when all your friends run away

from their youthful dreams,

from the place where you are

you’re craving yet

you’re craving hard

you’re craving fearless

feeling home just at

the rainbow’s end.

Lo facciamo per vostro, ed il nostro bene, certamente.