Joachim Spieth: in ascolto la prima traccia dell’imminente Terrain

Joachim Spieth, tedesco, è in giro da tempo. Sui radar appare già decenni fa grazie alla Kompakt di Voigt e soci, lo trovate nelle famose compilation della serie “Pop Ambient”. Non per caso, dunque, visto lo spettro sonoro coperto da Kompakt, Spieth si definisce dj ma – come si sente – si cimenta col sound design e con tracce atmosferiche. Ousia, del 2021, ha fatto ancora parlare di lui e della sua etichetta Affin. Torna in pista già quest’anno con un altro full length, Terrain, un concept intimista, legato al rapporto uomo-natura. Data di uscita per Affin: 28 ottobre.

Oggi lanciamo l’ascolto del primo brano del disco.