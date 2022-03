Gender Theory #6 (Arthur Russell e Allen Ginsberg)

Nato il 21 maggio 1951 a Oskaloosa, Iowa, il violoncellista, compositore, cantante e produttore discografico, Arthur Russell si spegne a New York poco più di quarant’anni dopo, il 4 aprile 1992. Compositore minimalista, cantautore, musicista post-punk, pioniere della house music e della club culture, Russell si è avventurato in una costellazione eclettica di esperienze musicali lontanissime fra loro. Nato in un remoto paesino dell’Iowa, mostra sin da bambino un precoce talento musicale, imparando a suonare il pianoforte e il violoncello. Convertitosi al Buddismo, a diciotto anni si trasferisce sulla West Coast californiana, dove studia musica del nord dell’India nel prestigioso Conservatorio fondato a Berkeley dal sarodista Ali Akbar Khan. È in questo contesto che, all’inizio degli anni Settanta, Russell incontra a San Francisco il poeta e scrittore Allen Ginsberg (1926-1997), figura chiave della beat generation, con il quale inizia un profondo sodalizio umano e artistico.

In questa puntata di Gender Theory, dedicata a questa straordinaria collaborazione, ascoltiamo una selezione di registrazioni dei due artisti, inclusi due lavori a cui hanno lavorato insieme: Ballad of The Lights, registrata a New York nel 1977 da Russell, la sua band The Flying Hearts e Ginsberg alla voce, e Voice Of The Bard, dall’album Holy Soul Jelly Roll: Poems And Songs 1949-1993.

Playlist

01. Arthur Russell – Allen Ginsberg, Ballad of the Lights

02. Arthur Russell, Tower of Meaning #2

03. Allen Ginsberg, The Human Abstract

04. Allen Ginsberg, The Little Black Boy

05. Arthur Russell, Nobody Wants a Lonely Heart

06. Allen Ginsberg, To Tirzah

07. Allen Ginsberg, The Lamb

08. Arthur Russell, Loose Joints

09. Allen Ginsberg, The Blossom

10. Allen Ginsberg, Holy Thursday

11. Allen Ginsberg, Night

12. Arthur Russell, Place I Know / Kid Like You

13. Allen Ginsberg, Pacific High Studio Mantra’s (Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum)

14. Arthur Russell, This is How We Walk On The Moon

15. Arthur Russell – Allen Ginsberg, Voice of the Bard