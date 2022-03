Noise Attack! – 5/3/22

Partiamo con le segnalazioni dall’Italia, visto che sta per uscire il nuovo disco dei Plakkaggio su Hellnation e Time To Kill Records. Su di loro torneremo presto in modo approfondito con tanto di intervista.

Per l’estero, invece, vi suggeriamo di buttare l’orecchio agli Insineratehymn, con un disco appena uscito per Blood Harvest.

Qui tutta la puntata.

Playlist

FIELD OF FLAMES, “Constructing A War Against You”

DEATH SPIRAL, “Teminal Myopia”

LAST WISHES, “Your Worst Enemy”

TWO WITNESSES, “Losing Face”

EXIL, “Suffer”

RULE THEM ALL, “Uneasy Fit”

PLAKKAGGIO, “Rivolta”

FOREIGN HANDS, “Hesitation Marks”

INSINERATEHYMN, “Corporal Inception”

ROTTEN TOMB, “Emptiness”

MORTIFY, “The Accursed And The Throes”

ABYSMAL DOWN, “Blacken The Sky”