For The Swimmer 20.11.23 – Why am I alive now?

Per Why am I alive now? ci immergiamo in un letto d’acqua bagnato da mille foglie di ginkgo biloba che cullano la pelle nella notte dei lampioni gialli. Un’esperienza simile a quella dell’ascolto del nuovo album di ANOHNI and the Johnsons, caldo e avvolgente nonostante le temperature. Sbattiamo i piedi a stile libero mentre parte il nuovo brano di Dj Premier e veniamo inondati dagli schizzi nervosi di tessiture elettroniche di Loraine James. Cosa abbiamo fatto in questi ultimi dieci anni che sono spariti dentro la mano di un’illusionista che prima ti mostra il contenuto e poi ti fa vedere le dita che a cascata si aprono disvelando un palmo vuoto? Nulla. Andando a tentoni nell’acqua riusciamo a perderci nei ritrmi esoterici-sciamanici del nuovo di Shackleton o nei fumi narcotizzanti dei Gala Drop. Ma c’è anche dell’aria pura e gelida, che aleggia tra i vibranti sussurii di June McDoom e i letti elettronici gorgoglianti degli Off World di Sandro Perri.

‘For The Swimmer’ è un programma che va in onda su Fango Radio.