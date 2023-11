Ablaut – episodio 41 – 13/11/2023

Su “HYbr:ID oval asimoo” di Alva Noto.

Parménides enseñó en Italia; a pocos años de su muerte, el siciliano Empédocles de Agrigento urdió una laboriosa cosmogonía; hay una etapa en que las partículas de tierra, de agua, de aire y de fuego, integran una esfera sin fin, “el Sphairos redondo, que exulta en su soledad circular.

Tratto da Jorge Luis Borges, La esfera de Pascal

Qui la puntata.

Tracklist

CoH – protection

Black Rain – Data River

emptyset – ash

Grische Lichtenberger – 0611_29_1b

Alva Noto – HYbr:ID oval asimoo

Lee Gamble – Juice

Seefeeel – Rupt (Cut Mix)

Jay Glass Dubs – The Darkness of the Captive

Toki Fuko – Part One

Flora Yin-Wong – Nectar Dripping

Justin Walter – Destroyer

Colleen – Les parenthèses enchantées – Movement I

Buttechno – January

FM3 – Ma

Labrador – Everlast

Donnacha Costello – Nariwa [Extract]