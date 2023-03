Fabrizio Modonese Palumbo: il video di “O_N”

“O_N” è il pezzo di apertura di ELP, il nuovo album di Fabrizio Modonese Palumbo in uscità il 24 marzo per l’etichetta Italiana Dissipatio . L’album raccoglie le musiche composte ed eseguite per una serie di azioni coreografiche della coreografa e danzatrice Paola Bianchi. Esse fanno parte dell’articolato progetto di ricerca coreografica ELP (Ethos, Logos, Pathos) in cui Bianchi approfondisce la sua indagine sul corpo, sulle relazioni tra i corpi e sugli immaginari culturali di cui i corpi sono depositi.