Dødheimsgard: in ascolto “Abyss Perihelion Transit” dall’imminente Black Medium Current

Quando abbiamo annunciato il nuovo album dei Dødheimsgard abbiamo fatto record di ascolti. Vediamo cosa succede oggi che facciamo sentire questi dieci minuti, tra l’altro abbinati a un video di Costin Chioreanu, artista molto cercato fino pochi anni fa, basta pensare ai suoi lavori grafici per festival come il Roadburn e per centinaia di band, tra le quali Paradise Lost, Arcturus, Mayhem, Oranssi Pazuzu…

Questa la dichiarazione di Chioreanu, che pare essere autentico fan della band: Seguo i Dødheimsgard da 20 anni ormai, e il genio di Vicotnik ha sempre catturato la mia massima attenzione, diventando un’enorme fonte di ispirazione, sia musicalmente che esteticamente. Ho sempre percepito i Dødheimsgard più come un movimento artistico che come una band black metal, un altro aspetto che eccita la mia creatività. Mi sento appagato dal fatto di poter esprimere tutta questa passione attraverso il video artistico e la copertina del singolo “Abyss Perihelion Transit”.