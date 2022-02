FABIO ORSI, Reverse Diverse

Eclettismo e alta produttività sono punti fermi della produzione di Fabio Orsi. Sono diversi i territori sonori esplorati nel corso degli anni, mantenendo inalterata una cifra stilista pienamente riconoscibile. L’ultimo tratto del suo percorso artistico si contraddistingue per una decisa virata verso la declinazione di itinerari ambient nutriti da un esteso utilizzo di synth e sequencer, cambio di rotta coinciso con la decisione di tornare a stabilirsi nella sua terra d’origine. Aderisce pienamente a questa formula il recente Reverse Diverse, pubblicato ancora una volta da Stefano Gentile, autore anche dell’affascinante foto di copertina che ben rappresenta il contenuto del disco. Dall’edificio stereometrico incastrato tra una quieta distesa verde e l’azzurro violento di un cielo minacciato dalle nuvole si irradiano infatti l’identico senso di equilibrio precario e di tensione latente percepibili nelle otto strutture sintetiche plasmate dal musicista pugliese.

Lo scenario si presenta profondamente contemplativo quando la voce dominante dei synth, combinata alla matericità di flebili field recording, disegna flussi sinuosi privi di linee ritmiche (“Broken January”) e tale rimane anche quando i battiti si limitano a scandirne la progressione vaporosa ricca di aperture degne dell’eleganza elettronica di Vangelis (“Growing Over”). I passaggi di maggiore intensità, però, sono quelli definiti da cadenze profonde di matrice ambient-dub, che trascinano in modo ipnotico in spirali armoniche avvolgenti. Posto non a caso nella parte centrale dell’album, il trittico “Sol Invictus” – “Reverse Frozen Diverse” – “Those Lights Come Through The Window” ne rappresenta dunque il cuore pulsante nonché l’apice emozionale.

Senza prefiggersi l’obiettivo di essere innovativo o rivoluzionario – e francamente non sempre se ne sente la necessità – Reverse Diverse si segnala come un lavoro convincente, di ottima fattura, realizzato da un musicista navigato, che ha attinto al suo intero bagaglio fin qui accumulato.

Tracklist

01. Broken January

02. Growing Over

03. Sol Invictus

04. Reverse Frozen Diverse

05. Those Lights Come Through The Window

06. Dear Clear

07. Breakfast For Three

08. Velvet Sunny Day