Enslaved: “Caravans to the Outer Worlds (Live from The Otherworldly Big Band Experience)”

In questo video possiamo vedere gli Enslaved suonare dal vivo “Caravans to the Outer Worlds” in compagnia di un altro gruppo norvegese (psichedelico), gli Shaman Elephant. Il pezzo dà il titolo a un ep uscito l’anno scorso e sarà anche parte di Heimdal, previsto per il 3 marzo 2023 su Nuclear Blast.

The Otherworldly Big Band Experience è stato un evento streaming sempre dello scorso anno, svoltosi per il solstizio d’inverno, che a livello di setlist copriva l’intera carriera del gruppo.

Di Heimdal si possono sentire già anche “Congelia” e “Kingdom”: