Nuovo solista per Martina Bertoni: in ascolto “Inversion”

La violoncellista Martina Bertoni pubblica un altro album per Karlrecords (qui la recensione di Music For Empty Flats): Hypnagogia. Formazione classica, lungo la strada si è cimentata con musiche sperimentali e per i film, presenziando col suo violoncello in una moltitudine di dischi. Dopo due ep e l’esordio All The Ghosts Are Gone (2020), Bertoni è entrata in Karlrecords con cui ha pubblicato Music For Empty Flats nel 2021, raccogliendo il plauso della critica.

Dice lei: “Ho scritto le sei tracce di Hypnagogia nel corso del 2021, in parte ispirata dalla lettura di ‘Solaris” di Lem. Il titolo fa riferimento a uno stato intermedio e transitorio tra cosceizna e sonno, nel corso del quale si possono avere allucinazioni e sogni lucidi, entrando in contatto con i territori incontaminati del subconscio. Hypnagogia riproduce un viaggio cosmico immaginario del sé che si scontra con un sole accecante”.

Martina Bertoni: violoncello, elerronica, voce.

Tutta la musica è composta e prodotta da Martina Bertoni.

Mix di Boris Wilsdorf presso l’andereBaustelle Tonstudio, Berlino.

Mastered di Ruy Mariné presso il Dubplates & Mastering, Berlino.

Disegno di copertina. Ted Berglund

Artwork di kaidoh

Tracklist

01. Inversion

02. Collided

03. From E To W

04. Orchid

05. Hemisphere

06. Your Sun