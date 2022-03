Deaf Club: in ascolto la cover di “Broken Face” dei Pixies dall’ep Bad Songs Forever

Bad Songs Forever, il nuovo ep a firma Deaf Club, in uscita a maggio per Three One G e Sweatband Records, conterrà come già vi avevamo anticipato anche una cover del brano dei Pixies “Broken Face” ed è proprio questo il titolo scelto dalla band come seconda anticipazione del disco.

Da sottolineare come lo stesso Joey Santiago (chitarrista della band) abbia espresso parole positive su questa versione del pezzo e in particolare sul suono di chitarra utilizzato dai Deaf Club per donare un tocco personale.