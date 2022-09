Deaf Club: il video di “But Does It Fart?”

In occasione del prossimo tour americano, i Deaf Club hanno deciso di realizzare un nuovo video per uno dei brani dell’ep Bad Songs Forever di cui vi abbiamo già parlato in varie occasioni.

Nel video assistiamo alla frenetica collisione tra la band -qui nella sua versione Muppet realizzata da Tamara Becker- e un collage di cartoline dal nostro presente: tra effetti dei cambiamenti climatici, rivolte e massacri di animali, la band ci offre un affresco condensato e caotico ma alquanto istruttivo sull’attuale stato del pianeta. Oltre alla Becker il video è frutto della collaborazione con la Displaced/Replaced e Roger Lopez.