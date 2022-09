We’re Loud Festival: ci sono ancora biglietti per le date veneziane

We’re Loud è una sorta di festival itinerante organizzato da Slovenly, generalmente in Europa, anche se si parla di un’etichetta punk, garage e psych del Nevada.

Quest’anno tocca (ancora) all’Italia e si inizia con Venezia, poi ci si sposta a Napoli.

A oggi sono rimasti disponibili biglietti solo per le date veneziane.

SABATO 1 OTTOBRE

4pm warm up – aperitivo / Marcianino l’Osteria

live: ROLANDO BRUNO (Argentina) Y Su Orquesta Midi

9pm – 3am – VENICE BOAT PARTY / festa in barca

THE DIRTIEST (Florence)

DESTROY ALL GONDOLAS (Venice)

THE ANOMALYS (Amsterdam)

THE OKMONIKS (USA)

+ Beer! Pasta! DJs! Dancefloor til 3am!

DOMENICA 2 OTTOBRE

2pm brunch / pranzo / Associazione About

live: SAN ISIDRO (Valencia)

6pm – 1am – VENICE BOAT PARTY / festa in barca

ADA ODA (Brussels)

BLOODSHOT BILL (Montreal)

LES LULLIES (Montpellier)

DEMON’S CLAWS (Montreal)

+ Beer! Pasta! DJs! Dancefloor til 1am!