CHRISTIAN LOVE FORUM, X-Nihilo

Tre misteriosi fratelli musicisti di Salonicco con origini ucraine, Kiro, Scott e Nikolas (cognome non pervenuto), sono riuniti sotto la fantasmatica denominazione Christian Love Forum e X-Nihilo è il loro fascinoso, narcotico secondo album, edito dall’ateniese Heat Crimes.

I Christian Love Forum esordiscono nel 2021 con Naked Light, registrato fra Grecia e Indonesia: musica errabonda dunque, certo speciale per gli adepti di Muslimgauze, Širom, Coil, Adi Newton, Clock DVA e per chi ama “Le Mille e una notte” o i film del geniale regista armeno Sergei Parajanov. Loro sono una preziosa testimonianza sonora di un mondo così-vicino-così lontano, linee melodiche occulte che affiorano da contesti e tradizioni culturali sfavillanti, alieni rispetto alla nostra scala diatonica, ipnotici, incantatori, deliziosamente dolciastri. Chi li ha ascoltati dal vivo all’Atonal 2023 ricorda ancora bene quell’oceano di suoni scaturito dal loro scambiarsi harmonium, laptop, bouzuki, bendir, cimbali e flauti su un palco avvolto nella penombra. X-Nihilo è musica devozionale pagana sin dall’incipit di “Hagioscope”, passando per il pezzo manifesto “Hyper Middle Ages” e i tre enigmatici movimenti di “Themes For The Golden Jackal”, fino a “X-Nihilo”, che emerge dalle nebbie come Fata Morgana, miraggio di Persian Surgery Dervishes, il capolavoro totemico di Terry Riley datato 1972. Cinquantatré minuti di musica assolutamente senza tempo che cura e guarisce, da Parmenide ad Einstein nulla viene dal nulla.