Blow Out | Zoom – La rappresentazione dell’alcol in “Un altro giro”

Blow Out Zoom è la rubrica con cui proviamo a puntare la lente d’ingrandimento su aspetti spesso laterali o nascosti dei film. Nel mese della prevenzione alcolica abbiamo voluto dedicare un episodio speciale alla rappresentazione dell’alcol in uno dei film più “didattici” sul tema: “Un altro giro” di Thomas Vinterberg. Per farlo siamo andati nella “Struttura territoriale per la dipendenza da sostanze legali” a parlare con Gianfranco Bazo, responsabile della struttura, e Lorenzo Novello, responsabile educativo del dipartimento dipendenze.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.