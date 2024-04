Ministry Of Loneliness Theme è un progetto di Renato Grieco e Rebecca Moccia, prodotto da Paint It Black e Cripta 747 (Torino) in occasione della mostra “The Loners” di Elena Bray e Iacopo Prinetti a Cripta747 (inaugurazione il 23 aprile).

Esce il 3 maggio. Musica, ovviamente, di Renato Grieco. Voce di Sara Lazzaro, mastering del mito Rashad Becker.