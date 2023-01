Brown Sugar – S13E09 09.01.2022

Brown Sugar dopo una breve pausa natalizia ritorna per questa prima puntata del 2023 con una playlist che combina vecchie e nuovissime tracce.

Playlist

Method Man & Redman – Mrs. International

The Blue Notes – Here I Am

Westside boogie, Rapsody, Alex Isley – Halfway right

Westside Gunn, Benny The Butcher, Conway the machine -Hell on Earth, Pt. 2

Lupe Fiasco – NAOMI

Don Elway, The Musalini – Count The Butter

Hocus Pocus – Putain de mélodie

MED, Talib Kweli – Classic

French Montana, DJ Drama, Benny the butcher – RZA

Masego – You Never Visit Me

Edwin Starr – Easin’ In