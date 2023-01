Pamplemousse: il video di “I’m No Dietsch”

I Pamplemousse si formano come trio nell’Isola della Riunione (Oceano Indiano, tra Madagascar e Mauritius) nel 2017 e pubblicano il loro primo album con l’etichetta francese A Tant Rêver Du Roi. Per l’uscita del secondo album High Strung nell’aprile 2019, sulla stessa etichetta, la band va a registrare su un sistema analogico allo Studio Black Box di Angers con Peter Deimel (Chokebore, Shellac, Cows…).

Per il suo primo concerto in Francia, la band ha supportato gli Unsane a Parigi (questo è l’indizio definitivo sul sound dei Pamplemousse), per poi proseguire con tour in Francia, Belgio, Svizzera e Spagna, dove ha condiviso il palco con LANE, It It Anita, Lysistrata, Make-Overs….

Nel 2021 i Pamplemousse cambiano la loro formazione ed è come duo che si rinchiudono per un anno per comporre il terzo disco, Think Of It. L’album è stato registrato nel 2022 al Black Box da Peter Deimel e mixato dai Pamplemousse nel loro studio. Il 17 marzo 2023 uscirà ancora per A Tant Rêver Du Roi. “I’m Not Dietsch”, di cui pubblichiamo il video, è il primo estratto da questo nuovo lavoro.