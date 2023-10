BRIAN ENO, “Ships” (per solisti e orchestra amplificata), 21/10/2023

Venezia, Teatro La Fenice.

Il doppio concerto al Teatro La Fenice che La Biennale Musica ha commissionato a Brian Eno in occasione del conferimento del Leone D’Oro alla carriera è stato anche l’occasione per ri-constatare l’enorme affetto che il pubblico italiano nutre da sempre per questo straordinario artista britannico. “The Ship”, opera in realtà uscita nel 2016 su Warp Records, è stata completamente trasformata dall’adattamento orchestrale della Baltic Sea Philarmonic, una “band” – come l’ha affettuosamente rinominata Eno durante il concerto – composta da 40 giovani musicisti provenienti da tutti i paesi nordeuropei, quindi una vera e propria comunità, un collettivo che attraversa i confini e avvicina musicisti russi, estoni, norvegesi, finlandesi…

Rispetto alla versione minimal registrata nel 2016, “The Ship” è stata arricchita, a tratti appesantita, dalla potenza di suono dell’orchestrazione voluta dal direttore della Baltic Sea Philarmonic Kristjan Jarvi, salvo le voci, che hanno conservato agile e poetica intenzione per tutto il tempo, fino al movimento finale: “I’m Set Free”, dolente, iconico brano dal terzo album dei Velvet Underground (in questo contesto è anche un omaggio sentito a Lou Reed, autore del pezzo). Il tema di “I’m Set Free” ha qui liberato una melodia indimenticabile, sciogliendo insieme orchestra e pubblico in un interminabile, commosso applauso: “I’m set free to find a new illusion”… in finale a questo siamo destinati, quando ci va bene!

Se questa incredibile Prima veneziana, incredibile dal punto di vista del potenziale artistico, tecnico, melodico dei protagonisti sul palcoscenico de La Fenice – il Teatro più bello del mondo – avesse adottato un’orchestrazione un po’ più “trasparente”, forse avremmo avuto la quadratura del cerchio per un’opera musicalmente memorabile.

La seconda parte del concerto si è rivelata entusiasmante, con una serie di brani tratti dal repertorio degli anni Settanta, come una dilatata nel tempo e nello spazio “By This River”, fino ad arrivare al catalogo recente di ForeverAndEverNoMore (2022) con “Who Gives A Thought” e la finale, epica “There Were Bells”.

Brian Eno e il suo equipaggio hanno iniziato così un tour europeo e assistere al varo di questa Nave imponente è stato un privilegio concesso ai veneziani per intercessione de La Biennale Musica e della sua direttrice artistica Lucia Ronchetti.