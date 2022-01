Area Contaminata #97 (HTRK, Tirzah, Anika…)

Atmosfere notturne e intimiste, con voci femminili protagoniste, tra elettronica, dream-pop e sperimentazioni, nella puntata #97 di Area Contaminata.

Playlist

Troth – In Lore

HTRK – Real Headfuck

Tirzah – Hips (instrumental)

Spivak – 4 Deren

Teresa Winter – Ghods Heart

Cucina Povera – Pullo

Anika – Sand Witches

YL Hooi – Always In Jokes

Tara Clerkin Trio – Done Before

Princess Diana Of Wales – Choir Chant

Cocteau Twins – Sugar Hiccup (Kid Jensen BBC Session)

