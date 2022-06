Area Contaminata #110

La puntata #110 di Area Contaminata si apre con un omaggio a Cathal Coughlan, per poi proseguire con novità indie, post-punk ed un estratto dalla ristampa in versione deluxe dell’ultimo album dei Pavement.

Microdisney – Are You Happy?

Michael Head & The Red Elastic Band – Kismey

Pavement – Spit On A Stranger (SM Demo)

The Reds, Pinks & Purples – Outer Avenues

Porridge Radio – U Can Be Happy If U Want To

The Stroppies – Up To My Elbows

Deliluh – Credence (Ash In The Winds Of Reason)

Screensaver – Repeats

Straw Man Army – Human Kind

Straw Man Army – Faces In The Dark

Crows – Slowly Separate

Fontaines D.C. – Bloomsday

