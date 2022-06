Solaris #32

Post-punk, synth-wave, dark-wave ed electro con TV Dust, LFT, Grotto Terrazza, SDH, Curses… and many more.

Playlist

Belgrado – Dalej

Das Das – A1) Käfig

VELVET CONDOM – Samt und Stein

FATAMORGANA – Mirar

LFT – Blood Vessel

Curses- Blood Oath

Sextile – AVC

Jerome – Push Me Harder

SDH – Maybe a Body

Grotto Terrazza – Gestalt Bondage

TV DUST – Oh Darling

Plague Pits – The Frozen Ground