Noise Attack! – 30/5/22

Superfluo segnalare gli Undeath, dei quali recentemente si è già parlato in modo esteso. Questa settimana meglio dare spazio agli australiani Nerve Damage, altro nome da tenere d’occhio.

Playlist

PLEAD, “Slow Burn”

END OF ONE, “Mad Hostile”

UNDEATH, “Head Splattered In Seven Ways”

CLAIRVOYANCE, “A Cairn Of Souls”

GROOVE STREET, “Lessions Of The Past”

SPEED, “Not That Nice”

SLAUGHTER MESSIAH, “Pouring Chaos”

ORDEAL, “Guilt To Disguise”

SUNAMI, “Fake Blood”

NERVE DAMAGE, “Drip Fed. Misled.”

BURNING STRONG, “Bounded”

RANCID CADAVER, “Dragged Beneath”

EMPTY CAGES, “The Front”