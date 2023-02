Alexander Tucker: il video di “The Spring Room 2”, tratto da Fifth Continent

Abbiamo già pubblicato una notizia lunga sul nuovo disco di Alexander Tucker, che si intitola Fifth Continent. Oggi tocca al video di “The Spring Room 2”.

“The Spring Room 2” è stato registrato nella vecchia sala per la scrittura di Derek Jarman, situata di fronte al Prospect Cottage di Dungeness (il famoso giardino del regista, ndr). Lì, in mezzo ai dipinti e ai lavori su oggetti trovati di Jarman, Tucker ha registrato per due giorni improvvisazioni di violoncello, voce e synth modulari.

Tucker dichiara: “Ho chiesto al mio amico Kenichi Iwasa di suonare la tromba e aggiungere altre parti elettroniche, sommando così respiro, toni e aria alle voci e all’elettricità che scorrono lungo queste registrazioni, nel tentativo di rispecchiare il paesaggio e l’industria di Dungeness”.