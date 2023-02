Dei Locrian abbiamo parlato abbondantemente. La band ha pubblicato un video del pezzo “Incomplete Map Of Voids”, tratto dal loro ultimo album, New Catastrophism, uscito per Profound Lore nel 2022 dopo un lungo silenzio. Il video è diretto da John Bradburn, che ha lavorato anche con Deafheaven, Emma Ruth Rundle, Uniform… Il nome della performer che compare nella seconda parte del filmato è Adriana Mourelle.