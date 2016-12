JESSE OSBORNE-LANTHIER & GRISCHA LICHTENBERGER, CSLM

Nel 2014, presso il Musée d’art contemporain de Montréal e durante il famosissimo Mutek, Grischa Lichtenberger, che già abbiamo visto all’opera su raster-noton, e Jesse Osborne-Lanthier, altro musicista elettronico e visual artist, unirono le forze per realizzare “Conversations sur Lettres Mortes”, una performance audio/video che come particolarità aveva l’utilizzo come sorgenti sonore di vecchie televisioni catodiche e videoregistratori a cassette. Questo ep stampato da Cosmo Rhythmatic parte da lì. Il dubbio che la vera operazione retrò sia questo e non quello dei sintetizzatori analogici sorge spontaneo quando uno un po’ più vecchio si accorge che certi suoni e certe vibrazioni gli scorrono ancora nel sangue. Si parla di una tecnologia ancora lontana da un’asettica perfezione, ma in grado di aumentare conoscenza e liberare creatività, le cui frequenze hanno probabilmente lasciato un segno in regioni ormai sepolte del subconscio di una generazione e richiamano le immagini fantascientifiche di Videodrome e altri film minori in cui questi oggetti ingombranti erano il futuro, spesso minaccioso come le tracce assemblate dal tedesco e dal canadese. I primi tre pezzi sono ottimi: maligni, corrosivi, dal battito rallentato ma letale, perfetti per i fan dell’etichetta Cosmo Rhythmatic. C’è – quasi per associazione di idee – un retrogusto industrial, poi si cade in qualche “autechrismo” di troppo (direi per colpa di Lichtenberger, a giudicare dal suo passato) e si scivola su di un paio di riempitivi. Ci sono tre remix e vale la pena segnalare quello epilettico e disturbante di Low Jack. Ep discreto che poteva essere eccelso.

Tracklist

GHOSTS

A1 / 1. CRT Creeper

A2 / 2. House / Magma

A3 / 3. Comcast

A4 / 4. Good Morning America

A5 / 5. 4% (Maurice)

A6 / 6. Primetime

HORIZONTAL HOLD CONTROL INCORRECTLY SET

B1 / 7. CRT Creeper (Low Jack Remix)

B2 / 8. Good Morning America (Gábor Lázár Remix)

B3 / 9. 4% (Rabit Remix)