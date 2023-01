Xylouris White: il video di “Latin White”

Il duo Xylouris White (“Dirty” Jim White e George Xylouris), coadiuvato come sempre da Guy Picciotto in cabina di regia, ha un nuovo disco per Drag City, intitolato The Forest In Me. Drag City lo pubblicherà il 14 aprile. Per ora abbiamo in ascolto il minuto e qualcosa di “Latin White”, con Xylouris a lira cretese e liuto.

Pare che il processo creativo, avvenuto prima e durante i confinamenti, abbia visto Picciotto e White registrare la batteria insieme per poi spedire il risultato a Xylouris. Pare sempre che quest’ultimo abbia percepito più solitudine nella musica creata così e che questo abbia condotto all’incisione di un album insolito all’interno della discografia dei due, senza nulla di verbale e con strutture più esili.

Sul sito c’è già un pezzo su questi signori, scritto nel 2019 per fare un po’ di pubblicità alle loro date italiane.