Poptones #133

Ancora novità discografiche in questa puntata n. 133 di Poptones, a cura di Gabriele Savioli. Sonorità che virano decisamente al post-punk e alla synth-wave.

Playlist

YARD ACT VS. THE MAD PROFESSOR – Horse meat

GOAT – Under no nation

GILLA BAND – Backwash

THE COOL GREENHOUSE – Hard rock potato

MARIA VIOLENZA – Conta!

BIG JOANIE – In my arms

GIRLS IN SYNTHESIS – My husband

MICHAEL BEACH – Out in a burning alley

PINCH POINTS – Reasons to be anxious

SPLIT SYSTEM – Grip

GAFFER – Factory

SMIRK – Hopeless

MEAT WAVE – What would you like me to do

SYNDROME 81 – Lumiére magnetique

