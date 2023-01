SEDNA, Last Sun

Tre anni dopo il full length monotraccia The Man Behind The Sun i Sedna tornano con un ep la cui composizione risale al 2019/2020. Last Sun, uscito su Drown Within Records il 14 ottobre 2022, presenta due tracce (Act I e II, come fosse un’opera teatrale) per un totale di circa venti minuti di musica, ma è così ricco di spunti e suggestioni da risultare completo e complesso pur nella sua breve durata. Una caratteristica fondante del suono della band è quella claustrofobica inquietudine che scaturisce dalla combinazione sapiente tra elementi drone e ambient e un substrato post black metal, in modo tale da creare un’atmosfera tanto cupa quanto varia. Due ospiti, Francesco Bucci degli Ottone Pesante agli ottoni e Nàresh Ran dagli Hate & Merda al synth, amplificano col loro contributo il senso di oppressione e terrore, conferendo all’insieme una raffinatezza non da poco.

L’elemento percussivo scandisce questo percorso sonoro, il cui universo narrativo esibisce e celebra i mostri di cui ci raccontavano quando eravamo bambini, e sensazioni di paura e impotenza prendono il sopravvento. “Act II” risulta quasi rilassante nella sua ripetitività, ed è qui che i tratti più marcatamente metal sono subito riconoscibili, anche per quanto concerne il cantato di Alex Crisafulli. In tal senso, la presenza di altri due ospiti del calibro di Dominik Goncalves dei Downfall Of Gaia e di Guillerme Henriques dei Gaerea arricchisce notevolmente l’insieme, creando anche delle dinamiche inaspettate. Se “Act I” fa da sottofondo a un incubo, “Act II” è il risveglio nella piena consapevolezza che quella sia la realtà in cui si è immersi. Insomma, non c’è scampo né via di fuga alcuna.

È chiara un’evoluzione rispetto al lavoro precedente, nella misura in cui l’intento di sperimentare trova ancora altri territori espressivi, ma è anche piacevole constatare come la personalità di questa interessante band emerga con prepotenza e “senza filtri”.

Restiamo in trepidante attesa del prossimo capitolo: le aspettative sono altissime, a questo punto.